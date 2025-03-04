Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР начал проверку после эвакуации 264 человек из-за пожара в больнице Ижевска

СУ СКР по Удмуртии начал доследственная проверку на халатность (ст. 293 УК РФ) после эвакуации 264 человек из-за пожара в подвале ГКБ №9 в Ижевске, сообщает пресс-служба ведомства. Здесь произошло возгорание строительного мусора и оргтехники, один человек, пытавшийся самостоятельно потушить огонь, пострадал. Угрозы его жизни и здоровью нет.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Напомним, пожар произошел сегодня утром. Его площадь составила 4 кв. м. На тушении пожара привлекались 10 единиц техники и 40 огнеборцев.