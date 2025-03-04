Ижевчанина обвинили в попытке убийства после падения сожительницы с 4-го этажа

38-летняя жительница Ижевска упала с четвертого этажа дома на ул. Демократической во время пьяного конфликта, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Ее сожителя обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Следствие считает, что 37-летний обвиняемый в пьяном состоянии 9 февраля устроил конфликт с пострадавшей, во время которого наносил ей побои. Пытаясь прекратить это, жительница вылезла через окно балкона, после чего фигурант убрал руки потерпевшей с подоконника. Она упала и получила травмы.

Подозреваемого задержали полицейские. Его поместили в следственный изолятор. Назначены судебные экспертизы.