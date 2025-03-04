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В Воронеже фестиваль «Город-сад» могут перенести на Петровскую набережную

В этом году международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» планируют провести на Адмиралтейской площади и Петровской набережной в Воронеже. Об этом сообщили в облправительстве. Традиционно фестиваль проходит в Центральном парке. Исключением стал 2022 год, когда его организовали в парке «Алые паруса» на левом берегу.

Фото с фестиваля «Город-Сад» в 2019 году

Фото с фестиваля «Город-Сад» в 2019 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото с фестиваля «Город-Сад» в 2019 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что во время фестиваля будет задействована акватория Воронежского водохранилища.

Также на Адмиралтейской площади и Петровской набережной в этом году хотят организовать фестиваль «Русское лето», опен-эйр в рамках Платоновского фестиваля искусств, концерт в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, мероприятия ко Дню города в сентябре.

В прошлом году «Город-сад» посетили свыше 70 тыс. человек, в 2023-м — порядка 100 тыс., в 2022-м — более 55 тыс.

Фотогалерея

Как проходит «Город-сад» в Центральном парке

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Вход в Центральный парк Воронежа

Вход в Центральный парк Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фестиваль, по данным властей, посетили более 70 тыс. человек

Фестиваль, по данным властей, посетили более 70 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Муляж коровы, на котором дети учились доить

Муляж коровы, на котором дети учились доить

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мальчики наблюдают за пчелами на сотах

Мальчики наблюдают за пчелами на сотах

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

XIV «Город-сад» был приурочен к Году семьи

XIV «Город-сад» был приурочен к Году семьи

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В конкурсной программе в рамках фестиваля приняли более 200 участников

В конкурсной программе в рамках фестиваля приняли более 200 участников

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мероприятие организовал лискинский предприниматель Виталий Пойманов за 15,2 млн руб.

Мероприятие организовал лискинский предприниматель Виталий Пойманов за 15,2 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Охрану парка во время фестиваля взяло на себя местное ООО «Волк-безопасность», получившее подряд за 4,7 млн руб.

Охрану парка во время фестиваля взяло на себя местное ООО «Волк-безопасность», получившее подряд за 4,7 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Пруд в парке украсили огромными искусственными ромашками

Пруд в парке украсили огромными искусственными ромашками

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Баннер с цитатой А.В. Суворова «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат» и копия Знамени Победы в Великой Отечественной войне возле стенда патриотической поисковой организаци

Баннер с цитатой А.В. Суворова «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат» и копия Знамени Победы в Великой Отечественной войне возле стенда патриотической поисковой организаци

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Портреты фронтовиков, закрепленные на маскировочной сетке стенда патриотической поисковой организации

Портреты фронтовиков, закрепленные на маскировочной сетке стенда патриотической поисковой организации

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Посетитель фестиваля

Посетитель фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В 2023 году фестиваль посетили порядка 100 тыс. человек, в 2022-м — более 55 тыс.

В 2023 году фестиваль посетили порядка 100 тыс. человек, в 2022-м — более 55 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Выступление народных ансамблей из районов области

Выступление народных ансамблей из районов области

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Сельскохозяйственная часть выставки

Сельскохозяйственная часть выставки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Продажа растений

Продажа растений

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Посетители фестиваля

Посетители фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Посетители осматривают экспонаты ландшафтной выставки

Посетители осматривают экспонаты ландшафтной выставки

Фото: Алиса Цветкова

Мини-ландшафтный уголок, организованный для фестиваля «Город-сад»

Мини-ландшафтный уголок, организованный для фестиваля «Город-сад»

Фото: Алиса Цветкова

Один из экспонатов выставки

Один из экспонатов выставки

Фото: Алиса Цветкова

Уголок Воронежского зоопарка

Уголок Воронежского зоопарка

Фото: Алиса Цветкова

Муляж самовара, установленный на осенней ярмарке плодов

Муляж самовара, установленный на осенней ярмарке плодов

Фото: Алиса Цветкова

«Колесо фортуны» в виде прялки, установленное на осенней ярмарке

«Колесо фортуны» в виде прялки, установленное на осенней ярмарке

Фото: Алиса Цветкова

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Вход в Центральный парк Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фестиваль, по данным властей, посетили более 70 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Муляж коровы, на котором дети учились доить

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мальчики наблюдают за пчелами на сотах

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

XIV «Город-сад» был приурочен к Году семьи

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В конкурсной программе в рамках фестиваля приняли более 200 участников

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Мероприятие организовал лискинский предприниматель Виталий Пойманов за 15,2 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Охрану парка во время фестиваля взяло на себя местное ООО «Волк-безопасность», получившее подряд за 4,7 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Пруд в парке украсили огромными искусственными ромашками

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Баннер с цитатой А.В. Суворова «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат» и копия Знамени Победы в Великой Отечественной войне возле стенда патриотической поисковой организаци

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Портреты фронтовиков, закрепленные на маскировочной сетке стенда патриотической поисковой организации

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Посетитель фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В 2023 году фестиваль посетили порядка 100 тыс. человек, в 2022-м — более 55 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Выступление народных ансамблей из районов области

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Сельскохозяйственная часть выставки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Продажа растений

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Посетители фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Посетители осматривают экспонаты ландшафтной выставки

Фото: Алиса Цветкова

Мини-ландшафтный уголок, организованный для фестиваля «Город-сад»

Фото: Алиса Цветкова

Один из экспонатов выставки

Фото: Алиса Цветкова

Уголок Воронежского зоопарка

Фото: Алиса Цветкова

Муляж самовара, установленный на осенней ярмарке плодов

Фото: Алиса Цветкова

«Колесо фортуны» в виде прялки, установленное на осенней ярмарке

Фото: Алиса Цветкова

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Алина Морозова