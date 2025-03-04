В Воронеже фестиваль «Город-сад» могут перенести на Петровскую набережную
В этом году международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» планируют провести на Адмиралтейской площади и Петровской набережной в Воронеже. Об этом сообщили в облправительстве. Традиционно фестиваль проходит в Центральном парке. Исключением стал 2022 год, когда его организовали в парке «Алые паруса» на левом берегу.
Фото с фестиваля «Город-Сад» в 2019 году
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уточняется, что во время фестиваля будет задействована акватория Воронежского водохранилища.
Также на Адмиралтейской площади и Петровской набережной в этом году хотят организовать фестиваль «Русское лето», опен-эйр в рамках Платоновского фестиваля искусств, концерт в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, мероприятия ко Дню города в сентябре.
В прошлом году «Город-сад» посетили свыше 70 тыс. человек, в 2023-м — порядка 100 тыс., в 2022-м — более 55 тыс.