В Воронеже фестиваль «Город-сад» могут перенести на Петровскую набережную

В этом году международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» планируют провести на Адмиралтейской площади и Петровской набережной в Воронеже. Об этом сообщили в облправительстве. Традиционно фестиваль проходит в Центральном парке. Исключением стал 2022 год, когда его организовали в парке «Алые паруса» на левом берегу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с фестиваля «Город-Сад» в 2019 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото с фестиваля «Город-Сад» в 2019 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что во время фестиваля будет задействована акватория Воронежского водохранилища.

Также на Адмиралтейской площади и Петровской набережной в этом году хотят организовать фестиваль «Русское лето», опен-эйр в рамках Платоновского фестиваля искусств, концерт в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, мероприятия ко Дню города в сентябре.

В прошлом году «Город-сад» посетили свыше 70 тыс. человек, в 2023-м — порядка 100 тыс., в 2022-м — более 55 тыс.

Фотогалерея Как проходит «Город-сад» в Центральном парке Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вход в Центральный парк Воронежа Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Фестиваль, по данным властей, посетили более 70 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Муляж коровы, на котором дети учились доить Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мальчики наблюдают за пчелами на сотах Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский XIV «Город-сад» был приурочен к Году семьи Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В конкурсной программе в рамках фестиваля приняли более 200 участников Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мероприятие организовал лискинский предприниматель Виталий Пойманов за 15,2 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Охрану парка во время фестиваля взяло на себя местное ООО «Волк-безопасность», получившее подряд за 4,7 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Пруд в парке украсили огромными искусственными ромашками Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Баннер с цитатой А.В. Суворова «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат» и копия Знамени Победы в Великой Отечественной войне возле стенда патриотической поисковой организаци Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Портреты фронтовиков, закрепленные на маскировочной сетке стенда патриотической поисковой организации Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Посетитель фестиваля Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В 2023 году фестиваль посетили порядка 100 тыс. человек, в 2022-м — более 55 тыс. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Выступление народных ансамблей из районов области Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Сельскохозяйственная часть выставки Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Продажа растений Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Посетители фестиваля Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Посетители осматривают экспонаты ландшафтной выставки Фото: Алиса Цветкова Мини-ландшафтный уголок, организованный для фестиваля «Город-сад» Фото: Алиса Цветкова Один из экспонатов выставки Фото: Алиса Цветкова Уголок Воронежского зоопарка Фото: Алиса Цветкова Муляж самовара, установленный на осенней ярмарке плодов Фото: Алиса Цветкова «Колесо фортуны» в виде прялки, установленное на осенней ярмарке Фото: Алиса Цветкова Следующая фотография 1 / 23 Вход в Центральный парк Воронежа Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Фестиваль, по данным властей, посетили более 70 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Муляж коровы, на котором дети учились доить Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мальчики наблюдают за пчелами на сотах Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский XIV «Город-сад» был приурочен к Году семьи Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В конкурсной программе в рамках фестиваля приняли более 200 участников Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мероприятие организовал лискинский предприниматель Виталий Пойманов за 15,2 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Охрану парка во время фестиваля взяло на себя местное ООО «Волк-безопасность», получившее подряд за 4,7 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Пруд в парке украсили огромными искусственными ромашками Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Баннер с цитатой А.В. Суворова «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат» и копия Знамени Победы в Великой Отечественной войне возле стенда патриотической поисковой организаци Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Портреты фронтовиков, закрепленные на маскировочной сетке стенда патриотической поисковой организации Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Посетитель фестиваля Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В 2023 году фестиваль посетили порядка 100 тыс. человек, в 2022-м — более 55 тыс. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Выступление народных ансамблей из районов области Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Сельскохозяйственная часть выставки Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Продажа растений Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Посетители фестиваля Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Посетители осматривают экспонаты ландшафтной выставки Фото: Алиса Цветкова Мини-ландшафтный уголок, организованный для фестиваля «Город-сад» Фото: Алиса Цветкова Один из экспонатов выставки Фото: Алиса Цветкова Уголок Воронежского зоопарка Фото: Алиса Цветкова Муляж самовара, установленный на осенней ярмарке плодов Фото: Алиса Цветкова «Колесо фортуны» в виде прялки, установленное на осенней ярмарке Фото: Алиса Цветкова Смотреть

Алина Морозова