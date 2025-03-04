Аршавин получил тренерскую лицензию UEFA

Российский футболист Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) категории А. Он опубликовал фото с дипломом на английском языке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Аршавин (в центре)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Андрей Аршавин (в центре)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Тренер»,— подписал Аршавин фотографию в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Аршавину 43 года, он выступал за санкт-петербургский «Зенит» (в 1999–2008, 2013–2015 годах), лондонский «Арсенал» (2009–2013), краснодарскую «Кубань» (2015) и казахстанский «Кайрат» (2016–2018). Является бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России, провел с ней 75 матчей и забил 17 голов. В качестве игрока трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок UEFA.

Карьеру футболиста закончил в 2018 году. Сейчас он работает в «Зените» заместителем председателя правления по спортивному развитию.