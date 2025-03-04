КоАП вызывали

Суд в Краснодаре оштрафовал «Яндекс. Такси» на 400 тыс. руб. за передачу заказа не имевшему разрешения на работу водителю. Эксперты отмечают, что это первый в России штраф, вынесенный по новой административной статье. Ранее власти на Кубани безуспешно пытались привлечь «Яндекс. Такси» к ответственности за работу с нелегалами в отличие от других работающих в регионе агрегаторов. эксперты считают, что новая практика должна быть эффективной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Первомайский районный суд Краснодара вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Яндекс.Такси», которое является оператором сервиса заказа такси «Яндекс Go». На агрегатора наложен штраф в размере 400 тыс. руб. по ст. 14.1.2 ч.5 КоАП РФ (распространение информации об осуществлении не предусмотренной законодательством предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа автотранспортом). Решение вынесено по итогам рассмотрения материалов Краснодарского отдела Госавтодорнадзора МТУ Ространснадзора по ЮФО. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве транспорта Кубани.

С 1 сентября 2024 года вступили изменения в Устав автомобильного транспорта и КоАП РФ, которые предусматривают запрет на ведение незаконной предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров либо распространение информации об осуществлении такой деятельности. Нарушение этого запрета влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере 50 тыс. руб; на юридических лиц и ИП — 400 тыс. руб. (часть 5 статьи 14.1.2 КоАП РФ).

Согласно требованиям закона у перевозчика легковым такси должно быть разрешение на право осуществления этой деятельности, а его автомобиль должен быть внесен в специальный реестр и закреплен конкретно за ним. То есть, теперь для перевозок легковых такси применяется тот же принцип, что и для пассажирских автобусов. Согласно протоколу, копия которого имеется в распоряжении редакции, сотрудники службы в ходе рейда в декабре 2024 года остановили такси, которым управлял местный житель. Водитель не смог предоставить документы, разрешающие ему заниматься перевозками. Как выяснилось, с начала сентября, когда начала работать указанная статья КоАП, данный автомобиль незаконно совершил почти 900 рейсов, заказы на которые получил через агрегатора.

Как следует из отзыва «Яндекс. Такси» (копия имеет в редакции), оператор агрегатора не согласен с квалификацией данного правонарушения по новой статье КоАП. В частности, он не считает, что закон запрещает службам сервиса передавать заказы водителям, не имеющим разрешений на перевозки таксомоторами. А факт передачи заказа не является «распространением информации». При этом сама по себе работа таксистов без таких разрешений нарушает лишь порядок осуществления предпринимательской деятельности (ст. 14.1 КоАП, предусматривает штраф от 500 руб. до 2,5 тыс. руб.) и касается только их.

В Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков «Ъ-Кубань» пояснили, что это первый в России случай применения новой статьи КоАП, которая начала работать только в сентябре минувшего года. Там уточнили, что до этого момента «Яндекс. Такси» оставался единственным агрегатором, которого власти на Кубани не могли привлечь к ответственности за передачу заказов водителям-нелегалам.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о том, что минтранс региона инициировал судебные процессы в отношении семи агрегаторов такси, работающих в регионе (ООО «Яндекс Такси», ООО «Максим-Ейск», ООО «Сити Мобил», ООО «Альматея», ИП Валерию Гайфулину, ООО «Максим-Сочи», ООО «Регион»), добиваясь признания их деятельности на территории края незаконной. Согласно позиции минтранса Кубани, компании являются диспетчерскими службами перевозчиков и передают заявки лицам, не имеющим спецразрешения на перевозку пассажиров, что создает опасность причинения вреда пассажирам, поэтому такую деятельность нужно запретить.

Изначально региональный минтранс проигрывал все процессы. Однако Верховный суд России указал, что закон не возлагает на оператора обязанности по контролю разрешений перевозчиков, которым сервис передает заказы. Но с 2023 года позиция высшей судебной инстанции изменилась, и кубанские власти в итоге выиграли дела у всех вышеуказанных операторов, кроме «Яндекс. Такси».

Юрист-транспортник Екатерина Бурнос поясняет, что новый способ воздействия на агрегаторов, передающих заказы водителям-нелегалам, не через запрет деятельности, а через административные штрафы, позволяет бороться с данными нарушениями более эффективно. «Перед властями обычно стоит задача устранить нарушения, а не запретить работу. А вот штрафовать нарушителей за каждое отдельное нарушение проще. Штраф внушительный, на него уже просто так рукой не махнешь. Более того, привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов может работать как само по себе, так и применяться как доказательство в исках о запрете деятельности агрегатора»,— говорит она.

Госпожа Бурнос добавляет, что Ространснадзор в Краснодаре смог предвосхитить законодательную инициативу, которую в понедельник на рассмотрение Госдумы внесли ряд депутатов и сенаторов — о штрафах для агрегаторов такси до 500 тыс. руб. за передачу заказа водителям без действующего разрешения на управление автомобилем.

«По сути в Краснодаре смогли применить более общую уже существующую норму КоАП для эффективного решения проблемы борьбы — штрафование за передачу информации о заказе водителю, не имеющему разрешения на таксомоторные перевозки. Кроме того, по этой же статье можно штрафовать и непосредственно водителей-нелегалов. Сейчас только нужно дождаться, чтобы это решение устояло в вышестоящих судах и сформировалась судебная практика»,— добавляет юрист.

Михаил Волкодав