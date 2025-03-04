Через границу Сочи с Абхазией ввезли порядка 350 тонн мимозы

В преддверии 8 марта объем поставок мимозы из Абхазии в Россию превысил прошлогодние показатели более чем на 100 тонн. На таможенном посту МАПП Адлер с начала сезона прошли контроль около 350 тонн букетов, из которых почти 50 тонн были ввезены за последние сутки, передает пресс-служба Южного таможенного управления.

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Благоприятные погодные условия, отметили в ведомстве, способствовали раннему началу сезона – первые партии цветов поступили в Россию еще в конце января. Основные поставки идут в Краснодар, Ростов и Москву, часть цветов провозится гражданами для личных нужд.

Перевозка мимозы, добавили в Управлении, требует соблюдения температурного режима и бережного обращения. Цветы упаковываются в коробки и транспортируются в охлажденных условиях. Таможенный контроль проходит в приоритетном порядке, а современные технологии позволяют оформлять груз без его выгрузки.

Импорт мимозы из Абхазии завершится к концу недели. В 2024 году в Россию ввезено 240 тонн цветочной продукции.

Вячеслав Рыжков