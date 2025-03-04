Серовский завод ферросплавов возглавил Николай Калиновский

Новым управляющим директоров Серовского завода ферросплавов (СЗФ) в Свердловской области назначен Николай Калиновский, ранее работавший главным электрометаллургом на Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК), сообщили в пресс-службе челябинской компании. По решению Росимущества СЗФ находится под управлением ЧЭМК.

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Фото: Пресс-служба ЧЭМК Николай Калиновский

Фото: Пресс-служба ЧЭМК

Николай Калиновский родился в Челябинске в 1966 году и окончил металлургический факультет политехнического института. С 1983 года он работал на Челябинском металлургическом заводе, а с 1997 года — на ЧЭМК, где прошел путь от начальника участка шихто-подготовки до главного электрометаллурга. «Абсолютно убежден в том, что лучшие кадры отечественной ферросплавной школы рождаются именно на наших предприятиях. Николай Калиновский яркий тому пример. Он показал себя как высочайший профессионал своего дела, и сегодня у Николая Степановича начинается новый, важный этап трудовой биографии»,— отметил генеральный директор ЧЭМК Анатолий Бровко, представив нового руководителя коллективу СЗФ.

Прежний руководитель СЗФ Валерий Фадеев продолжит работу в ЧЭМК на должности советника генерального директора.

Ирина Пичурина