Самара на 14-ом месте в рейтинге городов РФ по объемам строительства в новостройках

По данным на 4 марта, в Самаре строится 1,415 млн кв. м жилых помещений в новостройках. По этому показателю город занимает 14-ое место в рейтинге населенных пунктов РФ. Соответствующие данные приводит аналитика рынка жилищного строительства (продома.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Среди городов ПФО Самара находится на четвертом месте, после Уфы (2,765 млн кв. м), Казани (1,959 млн кв. м) и Перми (1,724 кв. м).

Возглавляют рейтинг городов РФ Москва (17,175 млн кв. м), Санкт-Петербург (5,303 млн кв. м.) и Краснодар (5,162 млн кв. м).

Руфия Кутляева