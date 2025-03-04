Ярославец сменил фамилию для оформления автокредита
В Ярославле будут судить 29-летнего местного жителя за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что ярославец официально сменил фамилию и получил паспорт, чтобы взять кредит. Ранее он не мог этого сделать, так как в отношении него действовали исполнительные производства. После получения новых документов местный житель оформил автокредит на 2 млн руб., указав ложные данные о месте работы и получаемых доходах. Он изначально осознавал, что выполнять обязательства по кредиту не будет. Полученными деньгами воспользовался по своему усмотрению.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в крупном размере». Дело направлено в суд.