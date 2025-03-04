Банкомат в Перми подожгла школьная учительница

Банкомат Альфа-Банка в Перми подожгла 46-летняя учительница труда одной из городских школ. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Ранее мошенники убедили учительницу сначала оформить на себя кредиты, а потом поджечь банкомат, оставив рядом с ним записку, что поджог вызван отказом в выдаче кредита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: в-курсе.ру Фото: в-курсе.ру

Попытка поджога произошла рано утром 2 марта в бизнес-центре «НИИУМС» (ул. Ленина, 66). Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемую. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ.