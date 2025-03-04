Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Thales отчиталась лучше прогнозов благодаря рекордным оборонным заказам

Французская промышленная группа Thales завершила 2024 год лучше, чем прогнозировалось. Так, чистая прибыль производителя выросла на 39%, до €1,42 млрд, а портфель заказов на конец года достиг рекордных €50,6 млрд.

Выручка группы по итогам года составила €20,6 млрд, что на 12% лучше показателя 2023 года. А скорректированная чистая прибыль, исходя из которой Thales определяет размер дивидендов, выросла на 7%, до €1,9 млрд. Оба эти показателя оказались лучше прогноза аналитиков, предоставленного ранее самой компанией. Те рассчитывали, что выручка промышленного гиганта составит €20,1 млрд, а скорректированная прибыль — €1,75 млрд.

В 2024 году чистый приток заказов Thales составил €25,3 млрд. В аэрокосмической отрасли он составил €6,4 млрд, что на 15% превышает показатель 2023 года. При этом приток оборонных заказов достиг рекордного уровня — €14,7 млрд.

На фоне столь удачной отчетности и решения Thales повысить дивиденды с €3,4 до €3,7 на акцию котировки акций промышленной группы росли на торгах в Париже на 11%.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все