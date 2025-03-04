Thales отчиталась лучше прогнозов благодаря рекордным оборонным заказам

Французская промышленная группа Thales завершила 2024 год лучше, чем прогнозировалось. Так, чистая прибыль производителя выросла на 39%, до €1,42 млрд, а портфель заказов на конец года достиг рекордных €50,6 млрд.

Выручка группы по итогам года составила €20,6 млрд, что на 12% лучше показателя 2023 года. А скорректированная чистая прибыль, исходя из которой Thales определяет размер дивидендов, выросла на 7%, до €1,9 млрд. Оба эти показателя оказались лучше прогноза аналитиков, предоставленного ранее самой компанией. Те рассчитывали, что выручка промышленного гиганта составит €20,1 млрд, а скорректированная прибыль — €1,75 млрд.

В 2024 году чистый приток заказов Thales составил €25,3 млрд. В аэрокосмической отрасли он составил €6,4 млрд, что на 15% превышает показатель 2023 года. При этом приток оборонных заказов достиг рекордного уровня — €14,7 млрд.

На фоне столь удачной отчетности и решения Thales повысить дивиденды с €3,4 до €3,7 на акцию котировки акций промышленной группы росли на торгах в Париже на 11%.

Кирилл Сарханянц