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Империя льда

150-летие хоккею с шайбой

Историю этого спорта принято отсчитывать с 3 марта 1875 года, когда в Монреале состоялся первый официальный хоккейный матч между двумя студенческими командами. За полтора столетия хоккей, меняя правила, антураж, экипировку игроков, cохранил свои базовые ценности — бескомпромиссность и бесстрашие. Из главного канадского увлечения он превратился в спортивный культ для многих стран, в том числе России, подарившей игре не меньше великих побед и великих героев, чем ее первооткрыватели.

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Первый хоккейный олимпийский турнир, как и первый хоккейный чемпионат мира, прошел в рамках Олимпиады 1920 года в Антверпене. Победила на них сборная страны, которая игру изобрела, несмотря на то что Канаду представлял любительский клуб «Виннипег Фалконс» (на фото)

Первый хоккейный олимпийский турнир, как и первый хоккейный чемпионат мира, прошел в рамках Олимпиады 1920 года в Антверпене. Победила на них сборная страны, которая игру изобрела, несмотря на то что Канаду представлял любительский клуб «Виннипег Фалконс» (на фото)

Фото: Bibliotheque et Archives Canada

В январе 1930 года форвард клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Хоуи Моренц так засадил шайбой в лицо вратарю «Монреаль Марунс» Клинту Бенедикту, что сломал ему носовую перегородку и вывел из строя на полтора месяца. Известный своей изобретательностью Бенедикт вернулся на лед в самодельной кожаной защитной маске на лицо (на фото), которую до него никто из вратарей применять не додумался

В январе 1930 года форвард клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Хоуи Моренц так засадил шайбой в лицо вратарю «Монреаль Марунс» Клинту Бенедикту, что сломал ему носовую перегородку и вывел из строя на полтора месяца. Известный своей изобретательностью Бенедикт вернулся на лед в самодельной кожаной защитной маске на лицо (на фото), которую до него никто из вратарей применять не додумался

Фото: Bibliotheque et Archives Canada

Вратарь, надевавший маску постоянно, появился в НХЛ через два десятилетия после эксперимента Клинта Бенедикта. Главным популяризатором этой детали экипировки стал Жак Плант (на фото в разных масках), хотя поначалу тренер «Монераль Канадиенс» Той Блейк настаивал, что кустарное изделие из стекловолокна будет закрывать ему обзор

Вратарь, надевавший маску постоянно, появился в НХЛ через два десятилетия после эксперимента Клинта Бенедикта. Главным популяризатором этой детали экипировки стал Жак Плант (на фото в разных масках), хотя поначалу тренер «Монераль Канадиенс» Той Блейк настаивал, что кустарное изделие из стекловолокна будет закрывать ему обзор

Фото: AP

Лицо знаменитого голкипера 1950-х и 1960-х Терри Савчука — идеальная иллюстрация того, чем для хоккейных вратарей оборачивалась игра без маски. К концу карьеры число швов, наложенных на раны Савчука, достигло четырех сотен

Лицо знаменитого голкипера 1950-х и 1960-х Терри Савчука — идеальная иллюстрация того, чем для хоккейных вратарей оборачивалась игра без маски. К концу карьеры число швов, наложенных на раны Савчука, достигло четырех сотен

Фото: Detroit Red Wings

Украшать шлемы различными узорами придумал голкипер «Бостон Брюинс» Джерри Чиверс. С помощью одного из них, самого известного (на фото), он показал, как выглядело бы его лицо, если бы он шлем не носил

Украшать шлемы различными узорами придумал голкипер «Бостон Брюинс» Джерри Чиверс. С помощью одного из них, самого известного (на фото), он показал, как выглядело бы его лицо, если бы он шлем не носил

Фото: AP

Современные вратарские шлемы из углеродного волокна часто представляют собой отдельный вид изобразительного искусства и могут многое рассказать о своем владельце. На фото Семен Варламов в шлеме запоминающейся раскраски, 2009 год

Современные вратарские шлемы из углеродного волокна часто представляют собой отдельный вид изобразительного искусства и могут многое рассказать о своем владельце. На фото Семен Варламов в шлеме запоминающейся раскраски, 2009 год

Фото: Nick Wass, Alex Brandon / AP

Полевые игроки в НХЛ в отличие от вратарей долго предпочитали обходиться без шлемов, считая их признаком трусости. Обязательной составляющей экипировки они стали лишь в 1980-е

Полевые игроки в НХЛ в отличие от вратарей долго предпочитали обходиться без шлемов, считая их признаком трусости. Обязательной составляющей экипировки они стали лишь в 1980-е

Фото: John C. Hillery / AP

Советские хоккеисты впервые приняли участие в чемпионате мира в 1954 году, через семь лет после первого чемпионата страны, и произвели в Швеции фурор. Они с ходу завоевали золото, разбив в решающем матче казавшихся неуязвимыми канадцев со счетом 7:2

Советские хоккеисты впервые приняли участие в чемпионате мира в 1954 году, через семь лет после первого чемпионата страны, и произвели в Швеции фурор. Они с ходу завоевали золото, разбив в решающем матче казавшихся неуязвимыми канадцев со счетом 7:2

Фото: RDB / ullstein bild / Getty Images

Поворотным моментом в истории хоккея стала Суперсерия СССР—Канада в 1972 году. В ней советская сборная, которая тогда доминировала в соревнованиях Международной федерации хоккея, впервые встретилась с командой звезд смотревшей на весь остальной мир свысока НХЛ и доказала, что ее снобизм — великая глупость. Сборная СССР разгромила канадцев в открывшем серию матче в Монреале — 7:3, долго лидировала, а уступила в противостоянии только из-за забитого соперниками во главе с легендарным Филом Эспозито (слева) в ворота легендарного Владислава Третьяка гола на последней минуте последнего, восьмого, матча, состоявшегося в Москве

Поворотным моментом в истории хоккея стала Суперсерия СССР—Канада в 1972 году. В ней советская сборная, которая тогда доминировала в соревнованиях Международной федерации хоккея, впервые встретилась с командой звезд смотревшей на весь остальной мир свысока НХЛ и доказала, что ее снобизм — великая глупость. Сборная СССР разгромила канадцев в открывшем серию матче в Монреале — 7:3, долго лидировала, а уступила в противостоянии только из-за забитого соперниками во главе с легендарным Филом Эспозито (слева) в ворота легендарного Владислава Третьяка гола на последней минуте последнего, восьмого, матча, состоявшегося в Москве

Фото: TASS / AP

В первый раз гимн в честь хоккейной победы, одержанной сборной России, а не сборной СССР, прозвучал в Мюнхене в 1993 году, после того как в финале Чемпионата мира российская команда обыграла шведов

В первый раз гимн в честь хоккейной победы, одержанной сборной России, а не сборной СССР, прозвучал в Мюнхене в 1993 году, после того как в финале Чемпионата мира российская команда обыграла шведов

Фото: Frank Augstein / picture alliance / Getty Images

После мюнхенской победы невозможно было представить, что следующей российскому хоккею придется ждать ровно полтора десятилетия. И еще труднее было вообразить, в какой обстановке она будет одержана. В честь столетия IIHF мировое первенство 2008 года решила провести Канада, собрав под него исключительно сильную команду. Но, ведя в решающем матче в Квебек-Сити с преимуществом в две шайбы, она все-таки не устояла перед россиянами, дожавшими фаворитов в овертайме

После мюнхенской победы невозможно было представить, что следующей российскому хоккею придется ждать ровно полтора десятилетия. И еще труднее было вообразить, в какой обстановке она будет одержана. В честь столетия IIHF мировое первенство 2008 года решила провести Канада, собрав под него исключительно сильную команду. Но, ведя в решающем матче в Квебек-Сити с преимуществом в две шайбы, она все-таки не устояла перед россиянами, дожавшими фаворитов в овертайме

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Всеволод Бобров (справа) — человек, с именем которого ассоциируются первые отечественные хоккейные триумфы: он был лидером сборной на чемпионате мира 1954 года и на Олимпиаде 1956-го и возглавлял ее во время Суперсерии-1972. С именем Виктор Тихонова (слева) ассоциируются триумфы позднесоветские. Под его руководством сборная трижды выиграла Олимпийские игры, восемь раз — чемпионаты мира, а в 1981 году победила на престижнейшем Кубке Канады

Всеволод Бобров (справа) — человек, с именем которого ассоциируются первые отечественные хоккейные триумфы: он был лидером сборной на чемпионате мира 1954 года и на Олимпиаде 1956-го и возглавлял ее во время Суперсерии-1972. С именем Виктор Тихонова (слева) ассоциируются триумфы позднесоветские. Под его руководством сборная трижды выиграла Олимпийские игры, восемь раз — чемпионаты мира, а в 1981 году победила на престижнейшем Кубке Канады

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

Александр Овечкин — главный символ современного российского, а может, и мирового хоккея. Во всяком случае, Америка за тем, как выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» выдающийся форвард штурмует снайперский рекорд НХЛ Уэйна Гретцки, следит не менее пристально, чем Россия

Александр Овечкин — главный символ современного российского, а может, и мирового хоккея. Во всяком случае, Америка за тем, как выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» выдающийся форвард штурмует снайперский рекорд НХЛ Уэйна Гретцки, следит не менее пристально, чем Россия

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тренера Анатолия Тарасова считают одним из отцов советского хоккея. Под его началом сборная СССР в 1960-е и 1970-е выиграла девять чемпионатов мира подряд, а в ее состав влилась целая группа хоккейных гениев. Из троих — Валерия Харламова, Владимира Петрова и Бориса Михайлова — была сформирована, может быть, самая яркая тройка в истории игры

Тренера Анатолия Тарасова считают одним из отцов советского хоккея. Под его началом сборная СССР в 1960-е и 1970-е выиграла девять чемпионатов мира подряд, а в ее состав влилась целая группа хоккейных гениев. Из троих — Валерия Харламова, Владимира Петрова и Бориса Михайлова — была сформирована, может быть, самая яркая тройка в истории игры

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Горди Хоу долго не имел конкурентов в борьбе за неофициальный титул величайшего канадского хоккеиста. На профессиональном уровне в НХЛ и конкурировавшей с ней некоторое время ВХА он выступал с 1946 по 1980 год, выиграв множество призов и подарив игре термин «хет-трик Хоу». Это когда в одном матче хоккеист забивает гол, делает голевой пас, а еще участвует в драке

Горди Хоу долго не имел конкурентов в борьбе за неофициальный титул величайшего канадского хоккеиста. На профессиональном уровне в НХЛ и конкурировавшей с ней некоторое время ВХА он выступал с 1946 по 1980 год, выиграв множество призов и подарив игре термин «хет-трик Хоу». Это когда в одном матче хоккеист забивает гол, делает голевой пас, а еще участвует в драке

Фото: AP

Статус величайшего игрока НХЛ у Горди Хоу перехватил ворвавшийся в лигу на рубеже 1970-х и 1980-х Уэйн Гретцки. Фантастически развитые чутье и видение площадки помогли ему добиться невероятных бомбардирских достижений и девять раз получить приз лучшего игрока сезона. Представить, что по количеству очков, набранных в чемпионата НХЛ,— 2857 — Гретцки кто-то обойдет, просто невозможно: слишком велик отрыв от преследователей

Статус величайшего игрока НХЛ у Горди Хоу перехватил ворвавшийся в лигу на рубеже 1970-х и 1980-х Уэйн Гретцки. Фантастически развитые чутье и видение площадки помогли ему добиться невероятных бомбардирских достижений и девять раз получить приз лучшего игрока сезона. Представить, что по количеству очков, набранных в чемпионата НХЛ,— 2857 — Гретцки кто-то обойдет, просто невозможно: слишком велик отрыв от преследователей

Фото: Mike Blake / Reuters

Отечественный хоккей и ЦСКА — во многом синонимы. Армейцы 37 раз выиграли чемпионат страны, и по титулам им нет в хоккее равных. Как, может быть, и по количеству хоккейных звезд, выступавших в разные эпохи за великий клуб (на переднем плане — капитан ЦСКА 1960-х Константин Локтев)

Отечественный хоккей и ЦСКА — во многом синонимы. Армейцы 37 раз выиграли чемпионат страны, и по титулам им нет в хоккее равных. Как, может быть, и по количеству хоккейных звезд, выступавших в разные эпохи за великий клуб (на переднем плане — капитан ЦСКА 1960-х Константин Локтев)

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Уже несколько десятилетий хоккей — это игра для закрытых арен. Но в нулевые с подачи НХЛ в моду вошло проведение матчей и на открытом воздухе, как в старые времена. Иногда они собирают «футбольную» аудиторию — более полусотни тысяч зрителей

Уже несколько десятилетий хоккей — это игра для закрытых арен. Но в нулевые с подачи НХЛ в моду вошло проведение матчей и на открытом воздухе, как в старые времена. Иногда они собирают «футбольную» аудиторию — более полусотни тысяч зрителей

Фото: Charles Krupa / AP

Одним из доказательств значения хоккея для России стал грандиозный кассовый успех вышедшего 2013 году фильма «Легенда N17» о Валерии Харламове, главную роль в котором исполнил Данила Козловский (в центре)

Одним из доказательств значения хоккея для России стал грандиозный кассовый успех вышедшего 2013 году фильма «Легенда N17» о Валерии Харламове, главную роль в котором исполнил Данила Козловский (в центре)

Фото: Централ Партнершип

В Северной Америке главный фильм о хоккее сняли чуть раньше. Картина «Чудо» вышла в 2004-м и рассказывает о том, как в 1980-м на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде составленная в основном из игроков студенческих команд сборная США с тренером Хербом Бруксом победила в решающем матче страшную советскую «Красную машину», сотворив невероятную сенсацию

В Северной Америке главный фильм о хоккее сняли чуть раньше. Картина «Чудо» вышла в 2004-м и рассказывает о том, как в 1980-м на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде составленная в основном из игроков студенческих команд сборная США с тренером Хербом Бруксом победила в решающем матче страшную советскую «Красную машину», сотворив невероятную сенсацию

Фото: 7e Art / Walt Disney Pictures / Photo12 / AFP

Первые крытые арены для хоккея появились в Канаде еще в 1910-е (на фото — Montreal Arena), а в Европе они получили распространение лишь в 1960-е

Первые крытые арены для хоккея появились в Канаде еще в 1910-е (на фото — Montreal Arena), а в Европе они получили распространение лишь в 1960-е

Фото: Arthur Farrell / Canada's Royal Winter Game

От одной из своих древних традиций хоккей, особенно североамериканский, не собирается отказываться, наплевав на все актуальные этические тренды. Бои между хоккеистами, в том числе такие жесткие, какой устроили на февральском Турнире четырех наций американец Брейди Ткачак (сверху) и канадец Сэм Беннетт, в нем по-прежнему можно увидеть довольно часто

От одной из своих древних традиций хоккей, особенно североамериканский, не собирается отказываться, наплевав на все актуальные этические тренды. Бои между хоккеистами, в том числе такие жесткие, какой устроили на февральском Турнире четырех наций американец Брейди Ткачак (сверху) и канадец Сэм Беннетт, в нем по-прежнему можно увидеть довольно часто

Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP

Шведский защитник Берье Сальминг, долго игравший в НХЛ, был олицетворением хоккейного бесстрашия. Он блокировал броски любой частью тела, а попадания в самую уязвимую навсегда отпечатались на его лице

Шведский защитник Берье Сальминг, долго игравший в НХЛ, был олицетворением хоккейного бесстрашия. Он блокировал броски любой частью тела, а попадания в самую уязвимую навсегда отпечатались на его лице

Фото: Jeff Goode / Toronto Star / Getty Images

Великий снайпер Борис Михайлов (слева), великий универсал Владимир Петров (в центре) и великий волшебник Валерий Харламов в 1970-е составляли лучшее звено в мировом хоккее

Великий снайпер Борис Михайлов (слева), великий универсал Владимир Петров (в центре) и великий волшебник Валерий Харламов в 1970-е составляли лучшее звено в мировом хоккее

Фото: Юрий Долягин / РИА Новости

Сейчас Владислав Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России, а в 1970-е и 1980-е был вратарем, которому канадские клубы ради того, чтобы он перебрался в НХЛ из ЦСКА, предлагали самому поставить нужное количество нулей после единички в контракте

Сейчас Владислав Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России, а в 1970-е и 1980-е был вратарем, которому канадские клубы ради того, чтобы он перебрался в НХЛ из ЦСКА, предлагали самому поставить нужное количество нулей после единички в контракте

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Когда-то хоккей был исключительно мужской игрой. Но женщины в конце концов доказали свое право заниматься им и участвовать в топовых турнирах. Женские чемпионаты мира по хоккею проводятся с конца 1980-х, а с 1998 года хоккеистки выступают на Олимпийских играх

Когда-то хоккей был исключительно мужской игрой. Но женщины в конце концов доказали свое право заниматься им и участвовать в топовых турнирах. Женские чемпионаты мира по хоккею проводятся с конца 1980-х, а с 1998 года хоккеистки выступают на Олимпийских играх

Фото: Carmen Jaspersen / dpa / ТАСС

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Первый хоккейный олимпийский турнир, как и первый хоккейный чемпионат мира, прошел в рамках Олимпиады 1920 года в Антверпене. Победила на них сборная страны, которая игру изобрела, несмотря на то что Канаду представлял любительский клуб «Виннипег Фалконс» (на фото)

Фото: Bibliotheque et Archives Canada

В январе 1930 года форвард клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Хоуи Моренц так засадил шайбой в лицо вратарю «Монреаль Марунс» Клинту Бенедикту, что сломал ему носовую перегородку и вывел из строя на полтора месяца. Известный своей изобретательностью Бенедикт вернулся на лед в самодельной кожаной защитной маске на лицо (на фото), которую до него никто из вратарей применять не додумался

Фото: Bibliotheque et Archives Canada

Вратарь, надевавший маску постоянно, появился в НХЛ через два десятилетия после эксперимента Клинта Бенедикта. Главным популяризатором этой детали экипировки стал Жак Плант (на фото в разных масках), хотя поначалу тренер «Монераль Канадиенс» Той Блейк настаивал, что кустарное изделие из стекловолокна будет закрывать ему обзор

Фото: AP

Лицо знаменитого голкипера 1950-х и 1960-х Терри Савчука — идеальная иллюстрация того, чем для хоккейных вратарей оборачивалась игра без маски. К концу карьеры число швов, наложенных на раны Савчука, достигло четырех сотен

Фото: Detroit Red Wings

Украшать шлемы различными узорами придумал голкипер «Бостон Брюинс» Джерри Чиверс. С помощью одного из них, самого известного (на фото), он показал, как выглядело бы его лицо, если бы он шлем не носил

Фото: AP

Современные вратарские шлемы из углеродного волокна часто представляют собой отдельный вид изобразительного искусства и могут многое рассказать о своем владельце. На фото Семен Варламов в шлеме запоминающейся раскраски, 2009 год

Фото: Nick Wass, Alex Brandon / AP

Полевые игроки в НХЛ в отличие от вратарей долго предпочитали обходиться без шлемов, считая их признаком трусости. Обязательной составляющей экипировки они стали лишь в 1980-е

Фото: John C. Hillery / AP

Советские хоккеисты впервые приняли участие в чемпионате мира в 1954 году, через семь лет после первого чемпионата страны, и произвели в Швеции фурор. Они с ходу завоевали золото, разбив в решающем матче казавшихся неуязвимыми канадцев со счетом 7:2

Фото: RDB / ullstein bild / Getty Images

Поворотным моментом в истории хоккея стала Суперсерия СССР—Канада в 1972 году. В ней советская сборная, которая тогда доминировала в соревнованиях Международной федерации хоккея, впервые встретилась с командой звезд смотревшей на весь остальной мир свысока НХЛ и доказала, что ее снобизм — великая глупость. Сборная СССР разгромила канадцев в открывшем серию матче в Монреале — 7:3, долго лидировала, а уступила в противостоянии только из-за забитого соперниками во главе с легендарным Филом Эспозито (слева) в ворота легендарного Владислава Третьяка гола на последней минуте последнего, восьмого, матча, состоявшегося в Москве

Фото: TASS / AP

В первый раз гимн в честь хоккейной победы, одержанной сборной России, а не сборной СССР, прозвучал в Мюнхене в 1993 году, после того как в финале Чемпионата мира российская команда обыграла шведов

Фото: Frank Augstein / picture alliance / Getty Images

После мюнхенской победы невозможно было представить, что следующей российскому хоккею придется ждать ровно полтора десятилетия. И еще труднее было вообразить, в какой обстановке она будет одержана. В честь столетия IIHF мировое первенство 2008 года решила провести Канада, собрав под него исключительно сильную команду. Но, ведя в решающем матче в Квебек-Сити с преимуществом в две шайбы, она все-таки не устояла перед россиянами, дожавшими фаворитов в овертайме

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Всеволод Бобров (справа) — человек, с именем которого ассоциируются первые отечественные хоккейные триумфы: он был лидером сборной на чемпионате мира 1954 года и на Олимпиаде 1956-го и возглавлял ее во время Суперсерии-1972. С именем Виктор Тихонова (слева) ассоциируются триумфы позднесоветские. Под его руководством сборная трижды выиграла Олимпийские игры, восемь раз — чемпионаты мира, а в 1981 году победила на престижнейшем Кубке Канады

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

Александр Овечкин — главный символ современного российского, а может, и мирового хоккея. Во всяком случае, Америка за тем, как выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» выдающийся форвард штурмует снайперский рекорд НХЛ Уэйна Гретцки, следит не менее пристально, чем Россия

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тренера Анатолия Тарасова считают одним из отцов советского хоккея. Под его началом сборная СССР в 1960-е и 1970-е выиграла девять чемпионатов мира подряд, а в ее состав влилась целая группа хоккейных гениев. Из троих — Валерия Харламова, Владимира Петрова и Бориса Михайлова — была сформирована, может быть, самая яркая тройка в истории игры

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Горди Хоу долго не имел конкурентов в борьбе за неофициальный титул величайшего канадского хоккеиста. На профессиональном уровне в НХЛ и конкурировавшей с ней некоторое время ВХА он выступал с 1946 по 1980 год, выиграв множество призов и подарив игре термин «хет-трик Хоу». Это когда в одном матче хоккеист забивает гол, делает голевой пас, а еще участвует в драке

Фото: AP

Статус величайшего игрока НХЛ у Горди Хоу перехватил ворвавшийся в лигу на рубеже 1970-х и 1980-х Уэйн Гретцки. Фантастически развитые чутье и видение площадки помогли ему добиться невероятных бомбардирских достижений и девять раз получить приз лучшего игрока сезона. Представить, что по количеству очков, набранных в чемпионата НХЛ,— 2857 — Гретцки кто-то обойдет, просто невозможно: слишком велик отрыв от преследователей

Фото: Mike Blake / Reuters

Отечественный хоккей и ЦСКА — во многом синонимы. Армейцы 37 раз выиграли чемпионат страны, и по титулам им нет в хоккее равных. Как, может быть, и по количеству хоккейных звезд, выступавших в разные эпохи за великий клуб (на переднем плане — капитан ЦСКА 1960-х Константин Локтев)

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Уже несколько десятилетий хоккей — это игра для закрытых арен. Но в нулевые с подачи НХЛ в моду вошло проведение матчей и на открытом воздухе, как в старые времена. Иногда они собирают «футбольную» аудиторию — более полусотни тысяч зрителей

Фото: Charles Krupa / AP

Одним из доказательств значения хоккея для России стал грандиозный кассовый успех вышедшего 2013 году фильма «Легенда N17» о Валерии Харламове, главную роль в котором исполнил Данила Козловский (в центре)

Фото: Централ Партнершип

В Северной Америке главный фильм о хоккее сняли чуть раньше. Картина «Чудо» вышла в 2004-м и рассказывает о том, как в 1980-м на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде составленная в основном из игроков студенческих команд сборная США с тренером Хербом Бруксом победила в решающем матче страшную советскую «Красную машину», сотворив невероятную сенсацию

Фото: 7e Art / Walt Disney Pictures / Photo12 / AFP

Первые крытые арены для хоккея появились в Канаде еще в 1910-е (на фото — Montreal Arena), а в Европе они получили распространение лишь в 1960-е

Фото: Arthur Farrell / Canada's Royal Winter Game

От одной из своих древних традиций хоккей, особенно североамериканский, не собирается отказываться, наплевав на все актуальные этические тренды. Бои между хоккеистами, в том числе такие жесткие, какой устроили на февральском Турнире четырех наций американец Брейди Ткачак (сверху) и канадец Сэм Беннетт, в нем по-прежнему можно увидеть довольно часто

Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP

Шведский защитник Берье Сальминг, долго игравший в НХЛ, был олицетворением хоккейного бесстрашия. Он блокировал броски любой частью тела, а попадания в самую уязвимую навсегда отпечатались на его лице

Фото: Jeff Goode / Toronto Star / Getty Images

Великий снайпер Борис Михайлов (слева), великий универсал Владимир Петров (в центре) и великий волшебник Валерий Харламов в 1970-е составляли лучшее звено в мировом хоккее

Фото: Юрий Долягин / РИА Новости

Сейчас Владислав Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России, а в 1970-е и 1980-е был вратарем, которому канадские клубы ради того, чтобы он перебрался в НХЛ из ЦСКА, предлагали самому поставить нужное количество нулей после единички в контракте

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Когда-то хоккей был исключительно мужской игрой. Но женщины в конце концов доказали свое право заниматься им и участвовать в топовых турнирах. Женские чемпионаты мира по хоккею проводятся с конца 1980-х, а с 1998 года хоккеистки выступают на Олимпийских играх

Фото: Carmen Jaspersen / dpa / ТАСС

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