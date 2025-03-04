Империя льда

Поворотным моментом в истории хоккея стала Суперсерия СССР—Канада в 1972 году. В ней советская сборная, которая тогда доминировала в соревнованиях Международной федерации хоккея, впервые встретилась с командой звезд смотревшей на весь остальной мир свысока НХЛ и доказала, что ее снобизм — великая глупость. Сборная СССР разгромила канадцев в открывшем серию матче в Монреале — 7:3, долго лидировала, а уступила в противостоянии только из-за забитого соперниками во главе с легендарным Филом Эспозито (слева) в ворота легендарного Владислава Третьяка гола на последней минуте последнего, восьмого, матча, состоявшегося в Москве

Фото: TASS / AP