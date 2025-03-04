Империя льда
150-летие хоккею с шайбой
Историю этого спорта принято отсчитывать с 3 марта 1875 года, когда в Монреале состоялся первый официальный хоккейный матч между двумя студенческими командами. За полтора столетия хоккей, меняя правила, антураж, экипировку игроков, cохранил свои базовые ценности — бескомпромиссность и бесстрашие. Из главного канадского увлечения он превратился в спортивный культ для многих стран, в том числе России, подарившей игре не меньше великих побед и великих героев, чем ее первооткрыватели.
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