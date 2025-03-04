В Кисловодске при пожаре в частном доме погиб пожилой инвалид

В Кисловодске поздно ночью 4 марта произошел пожар на улице Олега Кошевого. Хозяин дома погиб до приезда спасателей, сообщают в краевом главке МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю

В частном доме, где проживал пожилой мужчина с ограниченными возможностями, загорелся диван. По камерам видеонаблюдения, установленным в доме, задымление увидел его сын. Парень сразу же приехал к отцу и вызвал пожарных.

Огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидировали возгорание на 6 кв. м. Проводится проверка. Дознаватель чрезвычайного ведомства рассматривает версию возгорания по причине неосторожного курения.

Николай Аксенов