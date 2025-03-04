Фото главы Центрального района убрали с сайта администрации Тольятти

Глава Центрального района Дмитрий Ботаев ушел в отставку, его фото отсутствует на сайте горадминистрации. На личной странице бывшего чиновника в соцсети ВКонтакте значится информация, что теперь он директор деревообрабатывающей фабрики «Фореста».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В начале февраля источник «Ъ-Волга» в администрации сообщил, что господин Ботаев находится в отпуске, из которого не планирует возвращаться. Однако официально тольяттинские власти отказались подтвердить отставку чиновника.

Дмитрий Ботаев занял пост главы Центрального района в январе 2024 года, до этого он работал в связанных с АвтоВАЗом коммерческих структурах, в частности возглавлял ООО «Центральное СТО». Он является членом партии «Единая Россия».

Ранее и. о. главы Тольятти Илья Сухих заявил о начале процесса формирования «энергичной и дерзкой команды», которая не будет бояться идти вперед и тащить проблемы, копившиеся десятилетиями.

Сам господин Сухих исполняет обязанности главы города с конца ноября 2024 года. 11 декабря он подал документы на участие в конкурсе на пост главы, но когда состоится конкурс — неизвестно. Ранее источник «Ъ-Волга» сообщал, что кандидатуру бывшего мэра Жигулевска не согласовали в администрации президента РФ.

Алексей Алексеев