В Перми выдано разрешение на застройку жильем бывшего мини-рынка на Парковом

Структура девелопера «ИНГРУПП» — ООО СЗ «Трэнта» — получила разрешение на возведение жилого дома на проспекте Парковом, 36в. Как указано в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), разрешительная документация выдана 24 февраля. Восьмиэтажный жилой дом разместится на земельном участке площадью 3,9 тыс. кв. м — это территория бывшего мини-рынка на ул. Пожарского, которую купил «ИНГРУПП».

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Согласно проектной декларации, жилые помещения займут в доме 6,4 тыс. кв. м, еще 1,7 тыс. кв. м будет приходиться на коммерческие. В новостройке появится 140 квартир. Детская и спортивная площадки разместятся на эксплуатируемой кровле стилобата. В паркинге обустроят 36 мест, и девять гостевых мест появится на придомовой территории.

Напомним, что мини-рынок на ул. Пожарского, где «ИНГРУПП» возведет жилой дом, был снесен недавно. Этот торговый объект существовал там с 1990-х годов, а о начале работ по сносу павильонов стало известно осенью прошлого года. «ИНГРУПП» купил эту территорию у компании «Александр» Руслана Ибрагимова, сына пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова. В девелоперской группе рассказывали, что при застройке территории сохранят там торговую функцию и преобразят пространство для удобства всех жителей микрорайона.