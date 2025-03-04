В Ставрополе планируют построить новую поликлинику

О одном из микрорайонов Ставрополя собираются построить новую поликлинику. На последнем заседании городской Думы было принято решение о передаче земельного участка площадью 3 га в краевую собственность.

«Это необходимо было сделать, чтобы краевые органы власти смогли приступить к проектированию и строительству новой поликлиники в 204-м квартале Ставрополя»,— пояснил зампред Ставропольской городской Думы Александр Куриленко.

Депутат также добавил, что в 204-м квартале Ставрополя также есть потребность в строительстве новой школы.

Николай Аксенов