За неделю коронавирусом заболели пять сочинцев

За неделю в Сочи выявили пять случаев заболевания коронавирусом. Всего в Краснодарском крае выявили 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

COVID-19 диагностировали у 60 женщин и 38 мужчин, в их числе 11 несовершеннолетних. Возраст инфицированных варьируется от одного месяца до 88 лет.

Наибольшее количество заражений отмечено в Краснодаре — 45 человек. В Армавире выявлено шесть случаев, в Сочи и Белоглинском районе — по пять, в Новороссийске, Кавказском, Северском и Усть-Лабинском районах — по четыре, в Тимашевском районе — три. В Тихорецком и Динском районах выявлено по два случая. По одному заболевшему обнаружено в Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском муниципальном округе и еще 13 районах края.

За отчетный период госпитализированы 45 пациентов с COVID-19. За это же время выздоровели 170 человек.

Мария Удовик