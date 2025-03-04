В Нефтекамске инвестируют 33 млн рублей в создание детского футбольного клуба

ООО «Экспресс» планирует инвестировать более 33 млн руб. в создание и развитие детского футбольного клуба в Нефтекамске, сообщает пресс-служба правительства Башкирии со ссылкой на министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустама Муратова. Минэкономразвития России включило компанию в реестр резидентов территории опережающего развития (ТОР) Нефтекамска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Инвестиционный проект резидента предусматривает создание детского футбольного клуба, предоставляющего услуги для детей от 6 до 18 лет, а также подразумевающего проведение соревнований и временное проживание их участников. Компания построит два мини-футбольных поля и здание раздевалки с хостелом общей площадью 540 кв. м»,— отметил господин Муратов.

«Экспресс» планирует завершить строительство одного футбольного поля в ноябре этого года. До марта 2027 года — второе футбольное поле, еще через год — хостел для спортсменов. Планируется выйти на полную проектную мощность в ноябре 2030 года. Резидент создаст десять рабочих мест.

Учредители ООО «Экспресс» ранее построили крытый футбольный манеж с газоном и открыли Детскую футбольную школу «Нефтекамск».

ООО «Экспресс», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2005 года в Нефтекамске. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владельцами являются Раис Саитхужин, Вильдан Гасимов и Айдар Шарафиев. Выручка в 2024 году составила 7,2 млн руб., убыток — 6,2 млн руб.

Майя Иванова