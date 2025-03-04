Еврокомиссия дала автоконцернам еще два года на выполнение требований по выбросам

Автомобильные концерны не будут платить в текущем году многомиллиардные штрафы за невыполнение требований Еврокомиссии по нормам выбросов CO2, сообщает Reuters. После многочисленных просьб производителей и властей стран европейский регулятор смягчил собственные требования и отсрочил введение штрафов на два года.

Согласно действующим нормам, в конце каждого года каждый автопроизводитель должен предоставить в Еврокомиссию отчет о среднем объеме выбросов СО2 его автомобилями, проданными за уходящий год. В 2024 году необходимо было достичь уровня 95 граммов на километр. Но для 2025 года этот порог был снижен на 15%, до 81 грамма на километр.

Европейские автопроизводители и власти стран, в первую очередь Франции и Германии, не раз выступали за смягчение требований по уровню выбросов. Они объясняли, что достичь целевых показателей можно, только значительно нарастив долю продаж электромобилей. Учитывая же конкуренцию со стороны китайских компаний, чьи цены на электромобили значительно ниже, сделать это европейские концерны смогут только в ущерб собственной прибыли, настаивают представители индустрии. За невыполнение же требований Еврокомиссии им грозили штрафы. Так, гендиректор Renault Лука де Мео оценивал суммарный объем штрафов для европейских концернов за нарушение норм по выбросам в €15 млрд.

Кирилл Сарханянц