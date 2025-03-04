Опрос: 73% жителей Петербурга регулярно контролируют собственные расходы

Большинство жителей Петербурга стремится эффективно управлять своим бюджетом, в частности, многие (73%) контролируют свои расходы. 45% используют для этого специализированные приложения, в том числе банковские, 13% устанавливают лимиты трат по картам на месяц, по 5% фиксируют покупки в таблицах, сохраняют чеки от крупных приобретений и следят за большими тратами, столько же респондентов ведут запись всех расходов и доходов на бумаге. Об этом свидетельствуют данные исследования, предоставленные «Ъ-СПб» аналитиками СК «Росгосстрах Жизнь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом больше половины петербуржцев (69%) знают, как рассчитываются проценты по вкладам и кредитам, однако только менее половины из них (27% от общего числа) утверждают, что владеют всей информацией по этой теме и специально изучали вопрос, остальные 41% слышали про проценты в общих чертах.

В то же время до 48% респондентов показали хороший уровень знаний в основах инвестиций, в том числе в части взаимосвязи риска и доходности по финансовым инструментам. 62% опрошенных заявили, что важно постоянно работать над повышением культуры поведения в этой сфере: посещать различные мероприятия — вебинары, мастер-классы, читать специализированную литературу и соцсети на эту тематику и т.д.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что согласно другому опросу, 59% петербуржцев за последние два года улучшили свои финансовые привычки.

Андрей Цедрик