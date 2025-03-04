В Новороссийске количество заболевших коронавирусом в начале марта снизилось

Количество заболевших коронавирусом в Новороссийске за неделю с 24 февраля по 2 марта снизилось до четырех случаев. Об этом сообщил краевой оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По количеству заболевших COVID-19 в Краснодарском крае за неделю Новороссийск занимает четвертое место после Краснодара (45 заболевших), Армавира (шесть) и Сочи (пять). Всего за неделю на Кубани выявили 98 случаев коронавируса, в том числе заразились 11 детей. Самому младшему пациенту 1 месяц, старшему – 88 лет.

Неделей раньше в Новороссийске количество заболевших коронавирусом составило 12 человек. Всплеск заболеваний пришелся на середину февраля. На начало марта процент заболеваемости коронавирусом снизился – как в Новороссийске, так и на территории всего Краснодарского края.

Алена Воробьева