Концерн радиостроения «Вега» взыскивает с ТАНТК им. Бериева 158 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск АО «Концерн радиостроения „Вега“» к ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева». Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Вега» намерена взыскать задолженность по контракту, заключенному в апреле 2021 года. Сумма составляет почти 158,5 млн руб. Также истец просит суд обязать ответчика заплатить более 7,5 млн руб. неустойки. Первое заседание по делу назначено на 7 апреля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева» зарегистрировано в 1994 году в Таганроге. Основной вид деятельности — производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Управляющая компания — ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Выручка предприятия за 2023 год составила 13,4 млрд руб., прибыль — 527,8 млн руб.

Концерн радиостроения «Вега» — предприятие радиоэлектронного комплекса, принадлежащее госкорпорации «Ростех». Специализируется на разработке и производстве радиоэлектронных изделий и систем военного и гражданского назначения. Расположен в Москве.

Кристина Федичкина