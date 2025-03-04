Строительные компании Дона не попали в топ-20 крупнейших застройщиков России

По состоянию на 1 марта текущего года строительные компании Ростовской области не попали в первую двадцатку ведущих застройщиков России по объему текущего строительства. Рейтинг составлен Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ). Крупнейшей строительной компанией Дона по объему текущего строительства является «СК 10», занимающая 29-е место в рейтинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Точно» Фото: ГК «Точно»

Согласно ресурсу, компания «СК 10» в настоящее время возводит 482,8 тыс. кв. м жилья. Это пять жилых комплексов и 15 многоквартирных домов. Также в топ-50 ведущих застройщиков России попала донская МСК (45-е место), которая возводит 349,5 тыс. кв. м жилья (восемь жилых комплексов и 18 многоквартирных домов).

По данным ЕРЗ на 1 марта 2025 года, топ-10 застройщиков возводят 22,26 млн кв. м жилья, что составляет 18,78% от объема текущего строительства всех российских застройщиков. При этом доля тройки лидеров достигает 9,79% (11,6 млн кв. м) возводимой жилой недвижимости. Из них доля ГК «Самолет» (Москва) занимает 4,42%, ПИК (Москва) – 3,5%, а на ГК «Точно» (Краснодарский край) приходится 1,87%. ТОП-20 застройщиков вместе строят 26,7%, а ТОП-50 — 37,5% жилья. Также в пятерку ведущих застройщиков попали московская ГК «ФСК» и кубанская Dogma.

Дмитрий Михеенко