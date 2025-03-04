Программу «Земский работник культуры» утвердили в Нижегородской области

Правительство Нижегородской области утвердило программу «Земский работник культуры». Соответствующее постановление от 28 февраля 2025 года публиковано на сайте минкульта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Программа предусматривает выплату в размере 1 млн руб. работникам, переехавшим в населенные пункты, где проживает менее 50 тыс. жителей. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие в течение 2025 года.

Минкульт в свою очередь утвердил перечень должностей, при замещении которых работники могут претендовать на выплаты. В этот перечень вошло 137 должностей в различных учреждениях культуры. Некоторые из них вакантны уже более пяти лет, например, репетитор цирковых номеров в «Культурно-досуговом объединении Дивеевского округа».

Программа «Земский работник культуры» стартовала в регионах РФ с 2025 года. Она стала частью федеральной госпрограммы «Развитие культуры».

Галина Шамберина