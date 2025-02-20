На Дону количество вакансий для швей и портных уменьшилось на 19%

В Ростовской области количество вакансий для специалистов швейной отрасли уменьшилось на 19% и составило 560 предложений, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Колосов, Коммерсантъ Фото: Александр Колосов, Коммерсантъ

По итогам января текущего года индекс соотношения резюме к числу вакансий швей и портных в регионе достиг 3,5, тогда как за аналогичный период прошлого года он составлял 2,4, что свидетельствует о снижении дефицита кадров в отрасли в 1,5 раза. Зарплатные ожидания соискателей составляют почти 60 тыс. руб., а медианная зарплата на юге России в январе 2025 года достигла почти 70 тыс. руб.

Исполняющий обязанности директора Ростовского техникума индустрии моды, экономики и сервиса Тимур Папченко отметил, что почти все выпускники трудоустраиваются по специальности: в 2024 году показатель составил 89%,а в 2023 году — 87%.

Снежана Стодольская