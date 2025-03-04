На текущий год на 43 млрд рублей увеличили финансирование нескольких сфер в Самарской области

На 43 млрд руб. увеличили финансирование некоторых сфер в Самарской области в текущем году. Из них большая часть — 28 млрд руб. — выделены на социальную политику, здравоохранение и образование. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, более чем на 15,4 млрд руб. увеличили «бюджета развития»: транспорт, дорожное хозяйство, строительство школ и детских садов. 518 млн руб. выделены на предоставление единовременной денежной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

В ближайшие три года к приоритетным направлениям расходов относятся: поддержка участников СВО и их семей (дополнительно выделяется более 21 млрд руб.), повышение заработной платы, в том числе отдельных категорий работников бюджетной сферы и сотрудникам скорой помощи (2,8 млрд руб.), льготное лекарственное обеспечение (6,3 млрд руб.).

Руфия Кутляева