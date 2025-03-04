Ставропольский концерн «Энергомера» приобрел 6,73% доли акционера из Нидерландов

АО «Концерн “Энергомера”» совершил сделку по приобретению голосующих ценных бумаг зарегистрированного в Амстердаме акционера. Цена приобретенных акций не раскрывается. Всего ставропольским обществом было приобретено 6,73% акций голландского акционера, после чего доля участия концерна в собственном уставном капитале достигла 95,02%. Информация об этом опубликована на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее «Ъ» писал, что концерн «Энергомера» образован в 1994 году и специализируется на выпуске электронных приборов и систем учета электрической энергии, а также подложек из кремния и резистивных паст для радиотехнической промышленности. В состав компании входят: завод измерительных приборов «Энергомера» (Невинномысск), электротехнический завод «Энергомера» (Ставрополь), ООО «Фанипольский завод измерительных приборов „Энергомера“» (РБ, г. Дзержинск), ООО «Харьковский электротехнический завод „Энергомера“», ЗАО «Завод электронных счетчиков „Энергомера“» (Зеленоград) и ЗАО «Корпоративный институт электротехнического приборостроения „Энергомера“» (Ставрополь), завод синтетических корундов «Монокристалл» (Ставрополь), завод электронных материалов и приборов «Аналог» (Ставрополь), ЗАО «Элма-Малахит» (Зеленоград), завод «Пятигорсксельмаш», ООО «Производственно-коммерческая фирма „Атлас“» и т. д.

По данным системы «Руспрофиль», уставный капитал АО «Концерн “Энергомера”» 628 млн руб. Руководитель общества с июня 2009 года — Владимир Поляков. По итогам 2023 года выручка концерна составила 158 млн руб., снизившись по сравнению с показателями 2022 года на 4%. Чистая прибыль общества за 2023 год составила 773 млн руб., увеличившись за год на 1369%. Кредиторская задолженность предприятия на конец 2023 года составляла 117 млн руб. (-49% к 2022 году), дебиторская задолженность — 34 млн руб. (+203%).

Дмитрий Михеенко