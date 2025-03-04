В Татарстане выявили четыре случая незаконной добычи ископаемых в 2024 году

В Республике Татарстан за 2024 год зафиксировано четыре случая незаконной добычи ископаемых. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров.

«По итогам прошлого года выявлено 4 факта, при которых лицензиаты производили добычу полезных ископаемых, не переоформляя соответствующим образом земельный участок», — господин Кадыров.

За последние три года в республике всего выявлено 42 факта незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых на сельскохозяйственных землях.

В феврале инспекторы Прикамского управления Минэкологии Татарстана выявили незаконный карьер в Набережных Челнах. Ущерб недрам был оценен специалистами в 20 млн руб.

Анар Зейналов