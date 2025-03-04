Сочинские самбисты завоевали золото и серебро на Спартакиаде Кубани

Сочинские спортсмены завоевали первое место в женском и второе в мужском командном зачете на VI летней Спартакиаде молодежи Кубани по самбо среди участников 18–20 лет. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Фото: Телеграм-канал департамента физической культуры и спорта администрации Сочи

Сборные команды Сочи по самбо успешно выступили на VI летней Спартакиаде молодежи Кубани. Соревнования проходили среди юниоров и юниорок в возрасте 18–20 лет.

В личном первенстве отличились пять спортсменок курорта: Инна Михеенкова (54 кг), Алина Авдеева (59 кг), Анна Керопян (65 кг), Милана Белецкая и Ева Семенова (обе в категории свыше 80 кг). Среди юниоров медали завоевали Ролан Смирнов (53 кг), Левон Кондакчян (свыше 98 кг), Гиоргий Угрехелидзе (98 кг), Рустам Смирнов (58 кг) и Арсен Джувеликян (71 кг).

По результатам командных соревнований девушки из Сочи заняли высшую ступень пьедестала, а юниоры стали серебряными призерами турнира.

Мария Удовик