В Белгородской области приговорили мужчину, планировавшего подрыв военной техники

Белгородский областной суд приговорил к 20 годам местного жителя, планировавшего подорвать технику армии России. Первые три года заключения он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, сообщило управление ФСБ по региону.

В спецслужбе рассказали, что фигуранта задержали с поличным при подготовке к теракту по указанию украинских спецслужб. Он незаконно купил взрывчатку, чтобы взорвать технику и личный состав ВС РФ в Белгородской области.

Против злоумышленника были возбуждены уголовные дела о госизмене (ст. 275 УК РФ), подготовке к диверсии (ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Помимо тюремного заключения, суд назначил обвиняемому штраф в 500 тыс. руб. и ограничение свободы на 1 год.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Воронеже гражданина, который передавал СБУ информацию о военном объекте. Во время допроса он рассказал, что несколько раз передавал украинским агентам фотографии воинской части и техники, а также расположения складов. Его обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ), суд отправил мужчину под арест.

Никита Черненко