Износ опорных дорог в Ростовской области составляет 19%

На сегодняшний день износ дорог между городами Ростовской области составляет порядка 19%. При этом остальные дороги (например те, что внутри городов) находятся даже в худшем состоянии. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в Ростовской области планируют отремонтировать 219 дорог протяженностью 398 км. На это предусмотрено 9,9 млрд руб., из которых 5,8 млрд руб. — средства федерального бюджета. Как отметил господин Слюсарь, в частности, по проекту будут проведены работы на дороге между Таганрогом и селом Федоровка.

Также в этом году планируют привести в порядок 200 км опорных дорог — 40 магистралей к 28 населенным пунктам.

Кристина Федичкина