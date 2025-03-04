В Казани девушка потеряла 600 тыс. рублей, желая получить денежный приз
В Казани 22-летняя девушка лишилась 600 тыс. руб., желая получить денежный приз. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.
В Казани девушка потеряла 600 тыс. рублей, желая получить денежный приз
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам потерпевшей, ей пришло сообщение в мессенджере о победе в конкурсе. Девушка ответила, что не участвовала ни в каких розыгрышах.
После ей позвонили неизвестные и убедили в том, что она стала обладательницей крупного приза. Они попросили ее оплатить комиссию для получения приза. Девушка стала переводить деньги на указанные счета, но обещанный приз так и не получила.
После случившегося пострадавшая обратилась с заявлением в отделение полиции.