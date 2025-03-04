В феврале после долгого роста цен в Перми подешевели новостройки

В феврале средняя стоимость новостроек в Перми составила 152,7 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 0,5% меньше, чем в январе (153,4 тыс. руб. за 1 кв. м), сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «ЦИАН. Аналитики». При этом годовой рост цен в городе по сравнению с февралем 2024 года составил 20,2%. В феврале 2024 года первичное жилье в Перми стоило около 127 тыс. руб. за 1 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Среди 15 крупнейших городов России (включая Московскую и Ленинградскую области) месячное снижение цен на первичную недвижимость наблюдается в пяти территориях. Помимо Перми, это Ростов-на-Дону (–4,4%), Краснодар (–1,1%), Волгоград (–0,5%) и Красноярск (–0,4%). Сильнее всего подросли в феврале цены на жилье в Воронеже (+3,5%), Уфе (+2,8%) и Челябинске (+2,3%).

Отметим, что ранее, несмотря на отмену программы льготной ипотеки, первичное жилье в Перми продолжало дорожать. Как отмечали в сервисе «Объектив.РФ», в январе стоимость новостроек города увеличилась на 0,3% по сравнению с декабрем.