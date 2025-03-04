Стоимость новостроек на основных региональных рынках России

Средняя стоимость предложения (тыс. руб./кв. м) Изменение (%) Февраль 2024 Январь 2025 Февраль 2025 За месяц За год Москва 342,7 380,2 383,9 1 12 Санкт-Петербург 247,7 264,2 266,5 0,9 7,6 Казань 209,6 240,6 243,6 1,2 16,2 Нижний Новгород 200,3 212,2 215,2 1,4 7,4 Краснодар 178,2 169,8 167,9 -1,1 -5,8 Новосибирск 150,1 161,9 165 1,9 9,9 Уфа 137,6 159,8 164,2 2,8 19,3 Екатеринбург 146 162,6 162,7 0,1 11,4 Челябинск 138,1 154,6 158,2 2,3 14,6 Пермь 127 153,4 152,7 -0,5 20,2 Омск 122,2 141 142,4 1 16,5 Ростов-на-Дону 138,8 148,2 141,7 -4,4 2,1 Красноярск 139,6 142 141,4 -0,4 1,3 Волгоград 122,2 141 140,3 -0,5 14,8 Самара 111,3 137,4 138,2 0,6 24,2 Воронеж 116,2 130,3 134,9 3,5 16,1 Московская область 185,1 190 192,3 1,2 3,9 Ленинградская область 147,9 161 163,3 1,4 10,4