Стоимость новостроек на основных региональных рынках России

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|Средняя стоимость предложения (тыс. руб./кв. м)
|Изменение (%)
|Февраль 2024
|Январь 2025
|Февраль 2025
|За месяц
|За год
|Москва
|342,7
|380,2
|383,9
|1
|12
|Санкт-Петербург
|247,7
|264,2
|266,5
|0,9
|7,6
|Казань
|209,6
|240,6
|243,6
|1,2
|16,2
|Нижний Новгород
|200,3
|212,2
|215,2
|1,4
|7,4
|Краснодар
|178,2
|169,8
|167,9
|-1,1
|-5,8
|Новосибирск
|150,1
|161,9
|165
|1,9
|9,9
|Уфа
|137,6
|159,8
|164,2
|2,8
|19,3
|Екатеринбург
|146
|162,6
|162,7
|0,1
|11,4
|Челябинск
|138,1
|154,6
|158,2
|2,3
|14,6
|Пермь
|127
|153,4
|152,7
|-0,5
|20,2
|Омск
|122,2
|141
|142,4
|1
|16,5
|Ростов-на-Дону
|138,8
|148,2
|141,7
|-4,4
|2,1
|Красноярск
|139,6
|142
|141,4
|-0,4
|1,3
|Волгоград
|122,2
|141
|140,3
|-0,5
|14,8
|Самара
|111,3
|137,4
|138,2
|0,6
|24,2
|Воронеж
|116,2
|130,3
|134,9
|3,5
|16,1
|Московская область
|185,1
|190
|192,3
|1,2
|3,9
|Ленинградская область
|147,9
|161
|163,3
|1,4
|10,4