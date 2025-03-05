Долги бывшего директора ЗиДа купил его шурин

Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) 3 марта подвел итоги торгов по продаже дебиторской задолженности предприятия. Все выставленные на продажу методом публичного предложения лоты были реализованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Заворохин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Егор Заворохин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Так, задолженность ООО «ФормулаКрасок», бывшего замдиректора Александра Сентябова, бывшего исполнительного директора Егора Заворохина и других физлиц в размере 6 млн руб. была приобретена Олесей Архиповой за 1,3 млн руб. Госпожа Архипова, как сообщал «Ъ-Прикамье», является супругой Дмитрия Пудкова, одного из фигурантов уголовного дела о нанесении ущерба при продаже имущества муниципальной автобазы Перми.

Еще один долг господ Сентябова и Заворохина, а также Ирины Сентябовой на 9 млн руб. за 92 тыс. руб. выкупил шурин бывшего исполнительного директора ЗиДа Сергей Федорец. Он же за 3001 руб. выкупил долг Егора Заворохина на сумму 2,9 млн руб.

Компания «Генеральный альянс» из Москвы приобрела долги на 2,6 млн руб. бывшего юриста ЗиДа Анастасии Пятуниной за 262 тыс. руб.

Все должники были участниками уголовных разбирательств вокруг хищений средств ЗиДа. Сам Егор Заворохин отбывал наказание за хищение средств предприятия, недавно вышел из колонии в рамках УДО. В августе прошлого года он был признан банкротом, проводится процедура реализации его имущества.

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» признали несостоятельным еще в 2005 году. В 2023 году имущественный комплекс должника выкупило АО «НПО “Курганприбор”» за 725 млн руб.