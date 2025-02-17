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Прокуратура Татарстана попросила изъять участок «Арчи» за 23,7 млн рублей

Прокуратура Республики Татарстан подала иск к компании «Арча» с требованием изъять земельный участок площадью около 2,8 млн кв. м. Информация об этом опубликована в картотеке дел суда.

Прокуратура просит суд истребовать участок из незаконного владения, признать отсутствующим право компании на земельный участок и снять его с государственного кадастрового учета.

Согласно данным публичных кадастровых карт, стоимость земли определяется в 23,7 млн руб. и включает в себя территорию 6 озер вблизи Арска.

По данным Rusprofile, генеральным директором и одним из учредителей ООО «Арча» является Минтимер Мингазов. Он также является директором и учредителем ООО «УК Вамин Татарстан», а также владел молочным заводом «Юнимилк», который в декабре 2024 года перешел экс-заместителю главы Минсельхоза Чечни Руслану Алисултанову. В 2023 году выручка ООО «Арча» составила 9 млрд руб., а чистая прибыль — 245 млн руб.

Влас Северин

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