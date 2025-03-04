Андрей Косилов не смог оспорить взыскание убытков в пользу «Рависа»

Кассационная инстанция арбитражного суда Уральского округа оставила без удовлетворения жалобу бывшего генерального директора ООО «Равис — птицефабрика Сосновская», экс-заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова по делу о взыскании убытков в размере 110,2 млн руб. в пользу агрохолдинга. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ранее восемнадцатый арбитражный апелляционный суд также подтвердил решение арбитражного суда Челябинской области. Вердикт первая инстанция вынесла в июле прошлого года. «Равис» просил взыскать с бывшего руководителя убытки и упущенную выгоду изначально в размере 73 млн руб., но после сумма увеличилась. По мнению истца, Андрей Косилов выводил имущество предприятия с помощью аффилированных лиц и продавал собственность компании по заниженным ценам.

Виталина Ярховска