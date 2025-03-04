Минэкономразвития Новосибирской области требует с «Русагромаркета» 424 млн руб

Министерство экономического развития Новосибирской области направило в арбитражный суд региона исковое заявление о взыскании с «Русагромаркет-Новосибирск» более 424,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Иск подан 3 марта и пока не принят к производству. Суть исковых требований неизвестна.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», «Русагромаркет» весной 2021 года ввел в эксплуатацию первую очередь оптово-распределительного центра (ОРЦ). Объект площадью более 103 тыс. кв. м расположен под Новосибирском на территории промышленно-логистического парка. Инвестиции в проект составили около 8,6 млрд руб. Компания намеревалась построить к 2024 году вторую очередь ОРЦ за 11 млрд руб.

ООО «Русагромаркет-Новосибирск» зарегистрировано в Новосибирской области в 2014 году. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем компании является ООО «Русагромаркет-Холдинг». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2023 году составила 244 млн руб., убыток 728 млн руб.

Лолита Белова