Обновлен состав Совета директоров Сальского завода прессовых узлов

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Сальский завод прессовых узлов» (СзПУ) единогласно избран Совет директоров общества. В него вошли Владимир Мацегора, Николай Пронин, Юрий Погорелов, Андрей Пронин и Владимир Тонких. Председателем собрания акционеров АО утвержден генеральный директор СзПУ Николай Пронин. Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

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Секретарем собрания акционеров АО «СзПУ» избрана Ольга Чижова. На собрании было установлено, что акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций СзПУ, вправе направить в адрес общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «СзПУ».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «СзПУ» зарегистрировано в Сальске в 1994 году. Уставный капитал общества — 15 тыс. руб. Основным видом деятельности завода является ремонт машин и оборудования. В число совладельцев общества входят Николай Пронин (39,3% доли в УК), Андрей Пронин (14,93%), Ирина Писанко (6,84%), Юрий Погорелов (2,32%), Владимир Мацегора (1,33%), Людмила Сорокина (1%). По итогам 2023 года выручка Сальского завода прессовых узлов составила 33,2 млн руб. чистая прибыль 567 тыс. руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец 2023 года составляла 704 тыс. руб., дебиторская — 2,9 млн руб.

Василий Хитрых