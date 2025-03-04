В Ессентуках задержан водитель, который сбил 14-летнего подростка и скрылся
Полиция установила личность водителя, сбившего 14-летнего подростка в Ессентуках 3 марта. Виновницей происшествия оказалась 30-летняя жительница станицы Ессентукской, сообщает Госавтоинспекция края.
Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
Женщина является злостным нарушителем и имеет 33 штрафа за нарушение ПДД. Большинство нарушений связаны с превышением скорости.
Сейчас виновницу ДТП доращивают следователи.
Как сообщал «Ъ-Кавказ» в Ессентуках произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода, после чего водитель скрылся с места происшествия.