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В Ессентуках задержан водитель, который сбил 14-летнего подростка и скрылся

Полиция установила личность водителя, сбившего 14-летнего подростка в Ессентуках 3 марта. Виновницей происшествия оказалась 30-летняя жительница станицы Ессентукской, сообщает Госавтоинспекция края.

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Женщина является злостным нарушителем и имеет 33 штрафа за нарушение ПДД. Большинство нарушений связаны с превышением скорости.

Сейчас виновницу ДТП доращивают следователи.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» в Ессентуках произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода, после чего водитель скрылся с места происшествия.

Николай Аксенов

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