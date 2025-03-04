В Ессентуках водитель сбил подростка и скрылся
В Ессентуках на улице Вокзальной на пешеходном переходе неустановленный водитель сбил подростка, а затем скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
«Водитель уехал, не оказав помощи пострадавшему. В результате автоаварии пешеход, 14-летний местный житель, с травмами был госпитализирован в городскую больницу»,— заявили в ведомстве.
Машина и водитель объявлены в розыск. За оставление места ДТП, виновнику аварии грозит лишение прав и административный арест.