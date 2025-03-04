В военном санатории Пятигорска создали программу ускоряющую заживление ран

Военные специалисты из Пятигорска создали программу, ускоряющую регенерацию тканей в два раза, сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГБУ санаторно-курортный комплекс «Северо-Кавказский» Фото: ФГБУ санаторно-курортный комплекс «Северо-Кавказский»

«Коллектив санатория начал заниматься медицинской и медико-психологической реабилитацией с нашими ребятами, которые участвуют в специальной военной операции, и у них это, по-моему, хорошо получается»,— рассказал руководитель санаторно-курортного комплекса «Северо-Кавказский» Павел Антонов.

По словам врачей в основе программы использование целебной иловой грязи соленого озера Большой Тамбукан (аналог грязи Мертвого моря, которая на клеточном уровне ускоряет процессы эпителизации ран).

Также применяется питьевое лечение минеральной водой, нарзанные, углекислые, сероводородные, радоновые ванны, все виды грязелечения и физиотерапии, массажа и лечебной физкультуры.

Николай Аксенов