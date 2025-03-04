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В Альметьевском районе построят спортплощадку за 5,4 млн рублей по нацпроекту

В селе Ближние Ямаши Альметьевского района построят универсальную спортивную площадку за 5,4 млн руб. Об этом сообщает «Татар-информ».

На данный момент проект находится в стадии разработки, но уже в предстоящий строительно-ремонтный сезон начнутся активные работы по благоустройству территории.

Строительство спортивной площадки будет проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Средства на реализацию федерального проекта будут выделены из республиканского бюджета.

Артём Дергунов

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