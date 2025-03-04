Где в Воронеже отключат холодную воду 4–5 марта

Из-за ремонта водопроводной линии «РВК-Воронеж» временно отключит холодную воду в 230 домах Коминтерновского района облцентра. Ограничения будут действовать с 21:00 4 марта до 6:30 5 марта. Об этом сообщили в компании.

В зону отключения попадут многоквартирные дома по следующим адресам: