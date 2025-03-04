Где в Воронеже отключат холодную воду 4–5 марта
Из-за ремонта водопроводной линии «РВК-Воронеж» временно отключит холодную воду в 230 домах Коминтерновского района облцентра. Ограничения будут действовать с 21:00 4 марта до 6:30 5 марта. Об этом сообщили в компании.
В зону отключения попадут многоквартирные дома по следующим адресам:
- бульвар Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1Т, 12А, 12Т, 14, 16, 18,18а, 20, 22, 22а, 24, 24Т, 26, 26В, 28, 30, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46Б, 48, 48А, 50, 50а, 50б, 50в;
- Московский проспект, 117А, 117Б, 117в, 119, 121, 123, 125, 127,129/1, 129/2, 129/8, 131А, 131Б, 131В;
- улица 60-й Армии, 22А, 22Б, 24а, 26, 28, 29, 29А, 31, 33, 35, 37;
- улица 60-летия ВЛКСМ, 23, 25, 27, 29, 29А;
- улица Антонова-Овсеенко, 31а, 33, 35Б, 35И, 41;
- улица Владимира Невского, 19, 19А, 19В, 19Г, 21а, 23Б, 25/1, 25/10, 25/11, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25а/2, 25д, 25к,27, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 31д, 32, 33, 33А, 33Б, 34, 34а, 35А, 36, 36А, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38Б, 38В, 38Г, 38Е, 38а, 38д, 38п, 40, 42, 44, 44/1,44б, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 46А, 46Г, 47, 48, 48в, 48г, 48д, 49, 51, 53, 55, 55А, 55ж, 57, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73;
- улица Маршала Жукова, 9, 10, 10А, 11В, 12, 12А, 15, 16, 18,20, 22, 24, 26;
- улица Миронова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43А, 43б, 45, 45а, 47, 49;
- улица Шукшина 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46.