В Саратовской области под суд пойдет иностранец за смертельное ДТП

Ершовский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о смертельном ДТП в Дергачевском районе (ч. 3 ст. 264 УК РФ) в отношении 29-летнего иностранного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, дорожная авария произошла ночью 1 декабря минувшего года на 509 км федеральной трассы «Ершов — Озинки — Республика Казахстан». Водитель автомобиля «Тойота Сиенна» не выбрал безопасную скорость движения, на опасном повороте иномарка съехала в кювет и опрокинулась. Погиб пассажир этой машины, еще двое получили тяжкий вред здоровью.

Фигурант полностью признал свою вину. Прокуратура Дергачевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов