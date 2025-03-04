СК завершил расследование дела экс-мэра Троицка

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в получении взяток (ч. 4, п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ). Материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2020-2021 году мэр Троицка неоднократно через посредника получал деньги в виде денег и имущества, в том числе беговой дорожки, от директора торговой сети за быстрое и беспрепятственное получение от администрации города разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию магазинов. Общая сумма взяток, по данным СК, составила 700 тыс. руб.

Оперативным сопровождением по уголовному делу занимались сотрудники УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области.