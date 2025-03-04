Жителя Хакасии приговорили к принудительным работам за призывы свергнуть власть

В Хакасии Усть-Абаканский райсуд вынес приговор местному жителю, выражавшему враждебное отношение к проведению специальной военной операции (СВО). Его признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Подсудимому назначили два года и 10 дней принудительных работ с лишением права на один год заниматься администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, сообщает УФСБ региона.

По данным органов госбезопасности, фигурант дела в 2022 году «на ресурсах проукраинских Telegram-каналов опубликовал материалы, содержащие призывы к свержению силовым путем государственной власти» России, а также убийству сотрудников правоохранительных органов и участников СВО.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце февраля 40-летний житель Абакана стал фигурантом уголовного дела о пропаганде терроризма. По данным следствия, он разделяет враждебное отношение к проведению РФ спецоперации на Украине. В 2024 году через сообщество мессенджера Telegram абаканец занимался продвижением комментариев с призывами к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей.

Александра Стрелкова