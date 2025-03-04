Администрация Сочи оплатит пребывание родителей пострадавшего ребенка в Москве

Администрация Сочи оплатит расходы на пребывание в Москве родителей мальчика, пострадавшего от нападения двух собак. Сотрудники мэрии организовали сбор средств для семьи ребенка, решив перечислить свой однодневный заработок, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: издание «Альфа Ньюс» Фото: издание «Альфа Ньюс»

Инцидент произошел 26 февраля около 09:30 в СНТ «Авиатор» села Лесное. Животные сорвались с цепи из соседнего участка и нанесли мальчику многочисленные укушено-рваные травмы лица.

Пострадавшего сначала доставили в Центр охраны материнства и детства Сочи, а затем перевезли в Краснодар для проведения восстановительной операции. Однако, как заявил отец пострадавшего Валентин Королев, пересаженные фрагменты тканей не прижились из-за истекшего времени. Операцию проводил хирург Грант Забунян.

Следственные органы инициировали уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). 48-летнему владельцу животных предъявлены обвинения, он находится под подпиской о невыезде. На допросе мужчина сообщил, что некоторое время не кормил собак. Напавших животных усыпили.

Мария Удовик