В Саратове выясняют обстоятельства массового ДТП с погибшим в Гагаринском районе

В Гагаринском районе Саратова в утренние часы 3 марта произошла массовая дорожная авария. В результате происшествия погиб человек.

Согласно предварительным сведениям, участниками ДТП стали «Лада Ларгус», «ГАЗон», фура и «Рено Дастер». Автомобили столкнулись в 05:30 на 329 км федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград».

В ДТП погиб водитель «Ларгуса». Спасатели деблокировали тело из транспортного средства. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов