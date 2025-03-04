Казань расположилась на четвертом месте в рейтинге самых гостеприимных городов страны. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань заняла четвертое место в рейтинге самых гостеприимных городов России

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казань заняла четвертое место в рейтинге самых гостеприимных городов России

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

62% казанцев хотят, чтобы город посещало больше туристов, это на 9% больше, чем в 2022 году. При этом 18% опрошенных предпочли бы ограничить туристический поток в город. Еще 20% затруднились ответить на вопрос.

Лидерами по гостеприимству стали Волгоград (68%), Омск (65%) и Уфа (64%).

В Москве и Санкт-Петербурге за увеличение турпотока высказались 39% и 43% горожан соответственно. При этом каждый третий москвич или петербуржец среди опрошенных высказался против роста числа туристов.

Артём Дергунов